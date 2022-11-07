Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Эти бренды готовы вернуться в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — пояснили в Минпромторге.
В министерстве уточнили, что исключения начнут действовать через три месяца. Это позволит тем, кто закупил продукцию по схеме параллельного импорта, ввезти ее в Россию. Бренды оказались в списке параллельного импорта в начале августа.
Ранее Министерство промышленности и торговли РФ утвердило новый перечень товаров для параллельного импорта, в который вошла алкогольная продукция. Согласно документу, в перечень попали иностранные бренды вин, шампанского, виски и ликера.