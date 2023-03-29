Бренд-стратег объяснил, почему Pepsi обновила логотип Бренд-стратег Дяченко: Pepsi сделала логотип подходящим для кроссплатформенного размещения

Фото: pepsico.com

Смена логотипа Pepsi впервые за 15 лет призвана создать инфоповод и сделать эмблему универсальной для онлайн и оффлайн площадок, рассказал NEWS.ru бренд-стратег, автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко. Он добавил, что считает этот шаг компании верным, так как периодически обновлять логотип, сохраняя его базовую узнаваемость — верная тактика.

Это инфоповод. Как минимум. Он уже лишний раз напомнит о том, что есть такая компания, ищущая точки соприкосновения с разными клиентами, старающаяся быть в тренде, — сказал бренд-стратег.

Он отметил, что эмблема стала более подходящей для кроссплатформенного размещения. Дяченко объяснил, что появляются новые площадки, диктующие форматы — в TikTok необходимо снимать вертикальные видео, — так что логотип должен быть универсальным.

Как минимум это верная практика — спустя какое-то время обновлять логотип, сохраняя его базовую узнаваемость. Если ранее он был, в первую очередь, нацелен на печать на самих продуктах, то сейчас контакт бренда идет в цифровом пространстве с потребителями, насыщенные цвета позволяют выделиться на фоне самых ярких элементов дизайна чего бы то ни было, — добавил бренд-стратег.

По его словам, логотип также должен работать в черно-белом формате, обесцвеченном, выдавленном в дереве и так далее.

Ранее сообщалось, что напитки Pepsi производства PepsiCo вернутся в Россию под брендом Evervess. Напиток с новым названием Evervess-Cola поступил в продажу в России в марте этого года.