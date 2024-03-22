Бренд Chanel принял важное решение о деятельности в России Бренд Chanel решил полностью уйти с российского рынка

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Французский люксовый бренд Chanel, заявивший о приостановке деятельности в России после начала военной операции на Украине, решил полностью уйти с российского рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника в сфере недвижимости. По данным издания, компания ведет переговоры о расторжении договоров аренды помещений, где расположены бутики.

Отмечается, что на начало СВО у Chanel в России насчитывалось 17 бутиков, большая часть из них — в Москве. Но сейчас с сайта компании исчезла значительная часть из них — например, магазины в торговых центрах «Афимолл», «Европейский», «Метрополис», «Мега Теплый стан» и в Последнем переулке. В 2022 году выручка компании в России сократилась на 75,6%, до 4,5 млрд рублей, при этом чистый убыток составил 1,8 млрд рублей.

Старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько в разговоре с «Коммерсантом» предположила, что другие люксовые бренды поступят аналогично компании Chanel. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин добавил, что премиальные марки принимают решения о закрытии своих точек в связи с западными санкциями, которые запрещают ввоз в Россию одежды и аксессуаров дороже €300.

Ранее сообщалось, что Apple и Google могут лишить россиян возможности использовать смартфоны под управлением Android и iPhone, если подобное распоряжение поступит от властей США. Об этом несколько дней назад в интервью YouTube-каналу «Телега Реалити» рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. При этом он выразил надежду, что подобного расклада событий никогда не произойдет.