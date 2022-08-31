Больше половины рекламных агентств в России сократили штаты АКАР: 57% рекламных агентств в России сократили часть персонала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта по июль 2022 года 57% российских рекламных агентств сократили часть персонала, из них 46% оставили только половину штата, следует из данных опроса Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По результатам исследования, к уменьшению численности сотрудников прибегли 27% малых, 21% средних и 32% крупных компаний. Уточняется, что связан такой шаг с уходом большого количества иностранных брендов с рынка РФ.

По данным опроса, 28% респондентов сократили работников бэк-офиса, другие 28% — специалистов в области performance, по 27% — персонал подразделений new business и клиентского сервиса. 17% агентств увольняли сотрудников спонсорских отделов. При этом меньше всего пострадали креативщики, специалисты в сфере медиапланирования, закупок и дизайна.

Кроме того с марта по июль половина агентств сократила зарплаты своим сотрудникам: 67% из них — не более чем на 25%, а треть компаний — на 25–50%. При этом лидерами по урезанию фонда оплаты труда стали малые и крупные агентства: 29% и 32% соответственно.

Ранее стало известно о массовых сокращениях рядовых сотрудников торговой сети Zara в России. По их словам, им предлагают увольнение по соглашению сторон. При этом обещают выплату в размере пяти окладов. С менеджерами ситуация иная. У них появилась возможность поработать в западных странах. Впрочем, некоторых отправили в соседнюю Белоруссию.