Более миллиона предприятий России получили гранты на выплату зарплат

https://static.news.ru/photo/1c409960-b2fa-11eb-97b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более миллиона малых и средних российский предприятий получили из федерального бюджета в период пандемии более 90 млрд рублей на выплату зарплат своим работникам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

По решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника. Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки бизнесу, была запущена специальная электронная платформа на базе ФНС, кстати, сделано это было за 17 дней, — заявил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности правительства в 2020 году.

Он уточнил, что гранты получили более одного миллиона предприятий на общую сумму в 90 млрд рублей. Зарплату от государства в период пандемии получали около 4 млн человек.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что российские власти должны поддержать бизнес, который трудоустроит людей, потерявших работу в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства отметил, что к концу 2021 года в РФ рынок труда будет восстановлен до показателей 2019-го. Как заявил президент, власти помогут предпринимателям, которые не бросили в беде людей, потерявших работу в пандемию, и возместят часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам.