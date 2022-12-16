Более 600 вкладчиков крупного банка получили повышенную ставку по депозиту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк «Открытие» 15 декабря провел второй розыгрыш повышенной ставки по сезонному вкладу «Зимний». Победителями стали 606 вкладчиков, которые получат прибавку 2,3 процентных пункта к своей базовой ставке депозита. Таким образом, их максимальная ставка по вкладу составит до 10,3% годовых.

Самому молодому победителю на момент розыгрыша исполнилось 22 года, самому возрастному — 91 год. Сумма процентов, которые будут дополнительно выплачены банком по итогам второго розыгрыша, составит 6,4 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам первого.

Это уже второй розыгрыш повышенной ставки. В прошлый раз победителями стали 207 клиентов банка «Открытие». Всего с момента запуска сезонного вклада его открыли порядка 14 тысяч клиентов. Более половины всех участников разместили деньги в депозит на 13 месяцев. Средняя сумма вклада составила 540 тысяч рублей. Дополнительную надбавку в 2,3 процентных пункта в преддверии 2023 года выигрывает каждый 23-й вкладчик.

Третий розыгрыш повышенной ставки пройдет 11 января 2023 года. Победителей определяет генератор случайных чисел. На каждом этапе участвуют все вклады на сумму до 3 млн рублей, открытые с 21 ноября 2022 года.