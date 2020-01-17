Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, которого журнал Forbes признал богатейшим россиянином в рейтинге 2019 года, продал за €257 миллионов все личные акции газовой компании.

В опубликованном НОВАТЭКом списке аффилированных лиц компании указывалось, что на 31 декабря 2019 года Михельсону принадлежало 0,7375% её акций. Согласно сообщению на сайте раскрытия, от своего пакета миллиардер избавился 14 января, — пишет РБК.

По информации издания, Михельсон продолжает контролировать около четверти акций НОВАТЭКа через аффилированные лица — это основной актив бизнесмена, считают аналитики Forbes и Bloomberg. Его состояние, по разным оценкам, составляет от $24,7 до $27,2 миллиарда.

Как сообщал NEWS.ru, Михельсон стал самым успешным российским бизнесменом десятилетия.

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