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Российские предприятия могут получить персональные онлайн-кабинеты, в которые смогут загружать документы, необходимые для различных ведомств. По задумке, это позволит сократить количество бумаг, так как надзорные органы не будут каждый раз запрашивать материалы заново, а станут забирать их из единого хранилища.

Таким образом, предполагается перейти и на электронный документооборот. Письмо с обоснованием идеи глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил и.о. вице-премьера Константину Чуйченко. Предприниматели часто жалуются, что...