Богатейший человек России сравнил санкции Запада с бомбардировкой Хиросимы Российский миллиардер Мельниченко сравнил санкции с бомбардировкой Хиросимы

Основатель компаний по производству удобрений «Еврохим» и Сибирской угольной энергетической компании Андрей Мельниченко в интервью Financial Times назвал западные санкции преступлением и сравнил их с ядерной бомбардировкой Хиросимы. Богатейший человек России по версии Forbes, признался, что ограничения, введенные против него в прошлом году, стали для него неожиданностью.

Я живу в Швейцарии 14 лет. Я не делаю оружие для войны. Я делаю еду для людей и энергию для электростанций по всему миру. Я не продвигаю войну. Я не занимаюсь политикой. В чем смысл?, — задаетсявопросом он.

По его словам, западные санкции — это «оружие массового поражения», причиняющее вред миллионам людей, не имеющим отношения к конфликту на Украине.

Мельниченко в апреле этого года возглавил список богатейших людей России по версии Forbes. За год его состояние выросло до $25,2 млрд, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

В августе стало известно, что генпрокуратура России намерена через суд взыскать в пользу государства у миллиардера акции Сибирской энергетической компании. Поданный иск касается энергетических активов, которые были куплены у структур бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Сам Абызов, занимавший пост министра в 2012–2018 годах, был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве.