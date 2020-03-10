https://static.news.ru/photo/18f43ee8-62e1-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее состояние 97 российских миллиардеров сократилось на $13,9 миллиарда 9 марта — в день обвала рынка нефти и курса рубля, сообщает Bloomberg. По версии журнала Forbes, потери составили $8,8 миллиарда.

Оба издания сошлись на том, что сильнее других пострадали совладельцы ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, которые потеряли от $2,1 миллиарда и $904 миллионов до $3,4 миллиарда и $1,52 миллиарда по версии Bloomberg. Заметно пострадали Владимир Потанин и Леонид Михельсон.

По информации Forbes, Сулейман Керимов оказался единственным из десяти богатейших россиян, кто только выиграл от обвала рынков. Bloomberg считает, что на $83,3 миллиона выросло состояние совладельца СУЭК и «Еврохима» Андрея Мельниченко.

Как отметил в комментарии NEWS.ru руководитель аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, в отличие от 2014-го Министерство финансов и Банк России не стали безучастно смотреть на девальвацию рубля. Вероятно, сказался фактор принятия поправок в Конституцию и возможных досрочных выборов в Государственную Думу, а также разворот государства в усилении социальной поддержки населения.

Для наступления необратимых изменений в американском сланцевом секторе должно пройти от двух до пяти месяцев при низких ценах на нефть. Вероятно, столько продлится и турбулентность на рынках. Рядовые россияне, вероятно, отнесутся с пониманием к сваре за долю мирового нефтяного пирога <…> У граждан иммунитет к кризисам и падению рубля - уже успешно пережиты 1998-й, 2008-й и 2014-й годы, - отметил Разуваев.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.