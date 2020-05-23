Forbes: состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд

https://static.news.ru/photo/5a1374b6-9d06-11ea-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Hart/Global Look Press

Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира за последние два месяца, несмотря на пандемию коронавируса, увеличилось примерно на $255 млрд. Такие оценки опубликовал Forbes.

Наиболее успешным этот период, по данным издания, стал для Марка Цукерберга. Он поднялся с седьмого на четвёртое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в $86,5 млрд. Всего за пару месяцев оно увеличилось на $31 млрд — в основном за счёт повышения курса акций возглавляемой им компании Facebook.

Самым богатым человеком мира по-прежнему остаётся глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием, которое оценивается в $146,9 млрд. Он за время пандемии заработал $29,9 млрд — тоже благодаря росту стоимости акций.

Состояние одного из основателей Microsoft Билла Гейтса эксперты оценили в $106,5 млрд, оно за два «коронавирусных» месяца прибавило в весе на $11,9 млрд.

Третье место в списке занимает гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чьи активы увеличились на $12,8 млрд долларов — до $94,1 млрд.

Как отмечает издание, все 25 миллиардеров, которые включены в список, зафиксировали прибыль. Общая стоимость их активов достигла почти $1,5 трлн.

Ранее, как писал NEWS.ru, издание Forbes представило традиционный ежегодный список самых богатых российских наследников. В нём появились пять новых имён.