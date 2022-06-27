Bloomberg рассказал о функциях нового iPhone 14 Bloomberg: новый iPhone 14 Pro будет оснащен экраном с тонкими рамками и процессором А16

Фото: Shutterstock

Агентство Bloomberg опубликовало детали дизайна и функций нового iPhone 14. По его данным, у iPhone 14 Pro будет новый экран с более тонкими рамками, новые камеры и процессор А16. Также на экране блокировки будут отображаться виджеты с погодой, календарем, графиком стоимости акций и другими данными.

Известно, что новый iPhone 14 Pro, над которым работает компания Apple, будет оснащен более быстрым процессором A16, улучшенной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной основной камерой. Экран устройства будет с более тонкими рамками и измененным вырезом для Face ID в форме таблетки. Также устройство оснастят настройкой, которая не позволит конфиденциальным данным появляться на экране блокировки.

Обычные iPhone 14 будут оснащены тем же чипом A15, что и iPhone 13, однако станут больше, чем предыдущие бюджетные модели: телефоны c диагональю 5,4 дюйма заменят телефонами с диагональю 6,7 дюйма.

Ранее компания Apple представила новые модели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro. Они оснащены процессором собственного производства М2, который призван повысить эффективность компьютеров. Новый Air обретёт также увеличенный жидкокристаллический дисплей Liquid Retina диагональю 13,6 дюйма, камеру высокого разрешения, звуковое сопровождение будут осуществлять четыре динамика, а время работы новой батареи рассчитано на 18 часов.