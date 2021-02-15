Bloomberg рассказал, как Гейтс не выполнил обещания о продаже активов

https://static.news.ru/photo/7864a3fc-6f9e-11eb-a01c-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предприниматель Билл Гейтс два года назад публично пообещал избавиться от инвестиций в нефтегазовую отрасль ради сохранения климата. Оказалось, что экс-глава Microsoft до сих пор не продал эти активы.

Издание Bloomberg обратило внимание, что в конце 2019 года более $100 млн состояния бизнесмена ($124,3 млрд общее состояние) было вложено в акции и облигации нефтегазовых компаний Chevron, BP и Exxon Mobil. Журналисты обратились к представителю семьи Гейтсов за разъяснением. Им рассказали, что небольшой частью акций и облигаций управляют сторонние менеджеры, которые действуют независимо, а Билл Гейтс никак не касается этих инвестиций.

Фонд Гейтса вложил около $1,2 млрд в фонды, косвенно владеющие долями в нефтегазовых компаниях. Всего в 2019 году фонд бизнесмена распоряжался $40 млрд.

Ранее Гейтс заявил, что в 2019 году продал прямые доли в нефтегазовых компаниях, также сделал и траст, управляющий пожертвованиями бизнесмена. В книге «Как избежать климатической катастрофы» глава Microsoft заявил, что не владеет акциями угольных компаний на протяжении нескольких лет.

Как писал NEWS.ru, Гейтс рассказал о намерении инвестировать около $2 млрд на борьбу с изменением климата. Эти средства будут вложены в стартап-компании и другие проекты. Он считает, что необходимо в пять раз увеличить глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год.