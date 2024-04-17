Bloomberg нашел причину первого за годы сокращения поставок из КНР в Россию Bloomberg: импорт китайских товаров в Россию упал на 16% на фоне санкций США

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Экспорт Китая в Россию сократился в марте впервые с середины 2022 года, упав на 16%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные таможни КНР. Поставки китайских товаров в РФ росли с начала боевых действий на Украине, но тенденцию развернули риски китайских банков попасть под санкции США.

В агентстве выяснили, что ситуация изменилась к марту. Вероятно, с этого времени существенно усложнилось проведение расчетов. Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков заявил, что российским импортерам в новых условиях приходится обращаться к среднеазиатским посредникам, что увеличивает расходы и требует дополнительного времени.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка, в числе которых оказались ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи, поступающие из России. По данным СМИ, причиной отказа стала угроза вторичных санкций США.

В конце марта в вопросе платежей между странами произошло резкое ухудшение ситуации, порядка 80% трансакций были отменены. Отмечается, что речь идет в том числе о переводах в юанях из России. Эксперты считают, что ситуация в мае не изменится, хотя со сложностями столкнулись крупные китайские банки, а небольшие при этом могут продолжать работу.