Bloomberg: Kia может остановить продажи автомобилей в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корейский автоконцерн Kia может остановить продажи автомобилей в России и оставить только их техобслуживание, заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу, слова которого приводит Bloomberg. По словам топ-менеджера, в России в 2023 году может усилиться неопределенность, а автомобильный рынок может «на время полностью остановиться».

Возможно, мы рассмотрим вариант заняться только послепродажным обслуживанием из-за невозможности поставлять туда автомобили в принципе, — заявил У-Чон Чу.

В связи с событиями на Украине о приостановке производства в России заявили такие автоконцерны, как Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo Trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat). 23 сентября стало известно, что Toyota закрывает завод в Шушарах (Санкт-Петербург), поскольку автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих в РФ. Площадку собираются законсервировать и впоследствии продать. При этом концерн не уходит с российского рынка.

С начала марта завод в Шушарах находился в простое в связи с началом военных действий на Украине. Импорт автомобилей бренда в РФ также до сих пор приостановлен. Предприятие проработало 15 лет.