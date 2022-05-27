Bloomberg: Азия в апреле впервые обогнала Европу по закупкам нефти в России

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В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler. Отмечается, что в мае этот разрыв увеличится: ограничение импорта в Европу из-за ситуации на Украине позволило азиатским странам скупить миллионы баррелей нефти по выгодной цене.

По словам аналитика Джейн Се, совокупный объём нефти из России для Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии. По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 млн ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 млн баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля эти показатели составляли 19 млн и 5,7 млн соответственно.

Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они всё равно будут побиты только рекордом прошлого месяца, — добавила эксперт.

Ранее аналитик Робер Рапир заявил, что санкции Запада не смогли помешать России зарабатывать на экспорте нефти и газа. Он привёл данные экспертов Немецкого института по международным отношениям и безопасности, согласно которым поступления денег в страну выросли наполовину. При этом, по его словам, полностью убрать российскую нефть с рынка и при этом не увеличить её стоимость до $200 невозможно.