Bloomberg: Apple начнет производить собственные дисплеи

Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global Look Press

Американская технологическая компания Apple намерена с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, этот шаг необходим ей для снижения зависимости от партнеров в лице Samsung и LG.

Apple Inc. планирует начать использовать собственные нестандартные дисплеи в мобильных устройствах уже в 2024 году, чтобы снизить свою зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG , и увеличить количество собственных компонентов, — говорится в сообщении.

По информации собеседников агентства, предполагается перейти с технологии OLED на так называемую microLED. Ожидается, что первые дисплеи производства Apple будут в умных часах Apple Watch. Затем корпорация планирует использовать microLED и на других своих устройствах, включая iPhone.

В начале декабря 2022 года The Wall Street Journal сообщила, что Apple приступила к разработке новой системы шифрования данных. По ее сведениям, новая система получила название Advanced Data Protection. Система будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит хранить там информацию даже в случае взлома серверов компании.