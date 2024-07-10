Бизнесвумен рассказала о трудностях из-за антироссийских санкций Предприниматель Сорокина: санкции против РФ положительно сказались на бизнесе

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Санкции положительно сказались на производстве в России зеленых крыш, заявила в беседе с NEWS.ru управляющий собственник компании Urban Green Юлия Сорокина. За это время удалось локализовать производство некоторых материалов. Однако все еще есть трудности с используемыми в работе растениями, которые до сих пор завозятся из Германии.

Защитная пленка не производилась в России, она была только зарубежной, и все зеленые крыши были безумно дорогие. <...> Для нас это был некий вызов. Мы пригласили химиков, они разобрали эту пленку на составляющие и разработали российскую методику ее производства, — рассказала она.

Благодаря этому удалось удешевить себестоимость продукции. В то же время, отмечает она, не осталось ограничивающих факторов, препятствующих производству зеленой кровли. Однако с растительным материалом вопрос пока не решен. По словам Сорокиной, с ним становится «все хуже и хуже».

Ранее директор департамента закупок «Металлоинвеста» Алексей Лунев заявил, что Россия не смогла по щелчку пальцев отреагировать на санкции, поэтому импортозамещение можно назвать лишь условным. Он оценил этот процесс русской поговоркой «Голь на выдумку хитра» и отметил, что в данный момент компании пытаются найти альтернативные источники для материалов и оборудования.