Бизнесмены получат субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам

https://static.news.ru/photo/e0834982-95c6-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские предприниматели, у которых есть задолженность по налогам, смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников в размере одного МРОТ на каждого. Однако это станет возможным, если долги будут погашены к моменту подачи заявления. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров на брифинге в кабмине.

Хочу обратить внимание, что когда мы выявили эту ситуацию, коллеги в правительстве внесли поправку в постановление, и теперь норма звучит так, что налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он её погасил. В этом случае он всё равно будет иметь право на получение субсидии, — цитирует Егорова ТАСС.

По предварительным данным, как отметил глава ФНС, сейчас бизнесменов с налоговой задолженностью насчитывается порядка 300 тысяч.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство РФ выделило на субсидии для малого и среднего бизнеса 81 млрд рублей.