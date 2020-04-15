Бизнесмены: цифровые пропуска спровоцируют сбой в перевозках грузов

https://static.news.ru/photo/5a0eb8a8-7e99-11ea-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) высказал мнение, что введение в Москве и Московской области цифровых пропусков может спровоцировать сбой в перевозке грузов.

В первую очередь, бизнес столкнулся с техническими сбоями в сервисах по предоставлению пропусков и затруднениями в оформлении нормативных актов, сообщает РБК.

К первой половине дня 14 апреля ни одна компания не смогла получить электронный пропуск для своих работников ни через электронный портал uslugi.mosreg.ru, ни по СМС, ни по «Горячей линии», которая была недоступна, а воспользоваться единым порталом госуслуг также было невозможно из-за сбоев и длительного срока рассмотрения заявок (два — три рабочих дня), — сообщает портал.

Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики опасается простоя производства и сбоев в логистике товаров. Союз просит правительство Москвы и Подмосковья о переносе даты с 15 по 22 апреля, чтобы наладить за это время стабильную работоспособность сервиса.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что правительство Липецкой области начало вводить пропускную систему на передвижение по городу во время режима самоизоляции.