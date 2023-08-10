Бывшему руководителю «МегаФона» разрешили приобрести сети Zarina и Befree

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Иван Таврин

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» приобрести торговые сети Zarina, Befree, Love Republic, а также Sela. Большинство акций данной компании, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит ООО «Инфраструктурный Холдинг-1», владельцем которой является ООО «Кисмет Капитал Групп» бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина.

Представители ведомства подтвердили информацию о согласовании ходатайства «Радио Реклама НН». По данным ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынках розничной торговли одеждой, обувью, а также различными аксессуарами. Компания планирует контролировать деятельность Melon Fashion Group, управляющей брендами одежды. В 2022 году чистая прибыль этой фирмы составила 7,8 млрд рублей.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы ранее заявила о планах ведомства провести проверку нового вида рекламы, который букмекерские конторы начали размещать в социальной сети «ВКонтакте». Такая реклама представляет собой логотип контор, наложенный на изображения или короткие видеоролики. Со временем он трансформируется в промокод. В ведомстве отметили, что чаще всего такая реклама публикуется в юмористических сообществах или пабликах без определенной тематики.