Бизнесменам рассказали, куда жаловаться на незаконные проверки

Бизнесмены могут жаловаться на незаконные проверки в Корпорацию «МСП» и на портале госуслуг, сообщает «Парламентская газета». На последнем можно оспорить нарушенную процедуру проверки, выявленные ей нарушения, действия должностного лица и назначенные меры.

Для этого нужно указать учётный номер обжалуемой проверки, который можно выбрать из предлагаемого списка Единого реестра. Следует описать суть претензий к проверяющим и приложить необходимые материалы.

Корпорация «МСП», в свою очередь, добилась отмены уже сотни результатов проверок во время моратория на них в пандемию коронавируса. Обратиться к ней за помощью можно через форму на сайте ведомства.

Ранее, 24 марта, МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением ревизий, касающихся непосредственно вопросов обеспечения безопасности. Эти меры призваны минимизировать административное давление на малый и средний бизнес.

В сентябре 2021 года кабмин решил продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, решение коснётся примерно 100 тысяч субъектов малого бизнеса. До этого о возможности пятилетней отсрочки проверок бизнеса заявил президент РФ Владимир Путин.