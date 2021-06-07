В правительстве назвали неизбежным повышение части налогов

https://static.news.ru/photo/41efcd9c-c75a-11eb-a466-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы бизнесу было невыгодно выводить средства за рубеж. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Министр подчеркнул, что предприниматели, не принимающие участия в новом инвестиционном цикле, должны больше отдавать средств в бюджет.

Государство хочет, чтобы прибыли, которые есть в экономике, шли на инвестиции. Поэтому возникают идеи, предложения о том, что «давайте ту часть средств, которые из компании выводятся, немножко дестимулируем». Не запретим, а всё-таки повысим стимул для инвестиций. Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, — заявил Решетников.

Он подчеркнул, что изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись без революций. Но основной акцент будет сделан на повышении налогов для компаний, выплачивающих акционерам слишком большие дивиденды.

Ранее сообщалось, что в качестве одного из вариантов мотивации бизнеса не уводить деньги в офшоры Минфин рассматривает повышение налога на прибыль с 20% до 25–30% для тех, кто злоупотребляет выкачкой капитала за границу. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов признался, что хоть власти и обещали не повышать ключевые налоговые ставки до 2024 года, жизнь требует корректировок. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин уже призывали предпринимателей инвестировать внутри страны.