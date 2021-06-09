Бизнесмена Зотова из «списка Титова» вновь задержали

https://static.news.ru/photo/d5a9d854-c91a-11eb-985f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Зотов Фото: anticorr.media

Московские следователи задержали бывшего главу ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Его поместили в СИЗО до избрания меры пресечения. Об этом сообщил РБК его адвокат Романа Костенко.



Зотов покинул Россию в 2019 году, незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела. Позже он вошёл в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — перечень подследственных предпринимателей, которым гарантировали неприкосновенность при возвращении на родину. Но сразу после прилёта из Риги 10 июня 2020 года Зотова задержали, 7 июля его отпустили.

Новое заявление на Зотова написано предварительно по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы, идентичные вопросам из первого дела «ТрансФин-М». Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идёт о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам, — заявил адвокат.

10 февраля 2021 года следователи ГУ МВД завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления ПАО «ТрансФин-М». По этому делу, со слов адвоката, Зотова не вызывали и никаких объяснений не брали. Однако именно в рамках этого расследования в доме Зотова проходил обыск.

Как сообщили в ПАО «ТрансФин-М», их заявление касается хищения 1,122 млрд рублей, которые «осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, в том числе, ООО „ИнвестАктив“», бенефициаром которого являлся Зотов.

В июле прошлого года следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова и доложить об итогах. Соответствующая резолюция российского лидера указана на письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.