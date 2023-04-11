Бизнес выступил против передачи ФСБ данных пассажиров такси АНО «Цифровая экономика»: передача ФСБ данных о пассажирах такси несет риски для бизнеса

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АНО «Цифровая экономика» подвергла критике проект ФСБ о передаче агрегаторами такси сведений о средствах платежа и геолокации, пишет РБК со ссылкой на текст заключения. В АНО считают, что передача данных в круглосуточном режиме несет риски для бизнеса и влечет финансовые издержки для IT-отрасли. Так, в организации отметили, что формулировка одного из пунктов постановления предполагает обязанность о передаче данных не только службами такси, но и всеми организаторами распространения информации.

Предлагаемое постановление нужно не отрасли, а только ФСБ, — заявил представитель такси «Максим».

В АНО обратили внимание, что в проекте не раскрыто понятие «электронный мониторинг геолокации» и его объем. В частности, в постановлении не уточняется, чью геолокацию — водителя или пассажира — следует передавать ФСБ. Кроме того, отмечается, что у агрегаторов нет технической возможности передавать данные о геолокации в режиме реального времени. При этом мониторинг геолокации будет дублировать данные, которые и так запрашивают у сотовых операторов в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В проекте также не раскрыто понятие «средства платежа»: имеющаяся формулировка допускает запрос у агрегаторов неограниченной финансовой информации о клиентах, которой службы такси не располагают. А для хранения данных службам такси придется создавать новые базы данных, что потребует от них многомиллиардных затрат. По подсчетам АНО, агрегаторам придется ежегодно тратить на это около 10% выручки.

В марте Минтранс предложил запретить таксистам работать дольше 12 часов. Депутат Госдумы Евгений Нилов отмечал, что дополнительные ограничения следует вводить в интересах безопасности граждан.