Последствия распространение коронавируса, кажется, смогли приобрести вполне реальные очертания. Многие специалисты называют эпидемию из китайской Ухани главным «чёрным лебедем» не только 2020 года, но и нового десятилетия. Обваливающийся на глазах изумлённых трейдеров рынок нефти, поиски новых стабильных «тихих гаваней» и разговоры о возможном начале очередного мирового кризиса. И на фоне всего этого обратной стороной медали является корыстное желание определённых бизнес-структур наживиться на фоне новостей о пандемии. Среди прочих пополнить свои карманы за счёт сложившейся ситуации смогут и компании из России. Подробности — в материале NEWS.ru.

Любое негативное явление в экономике всегда имеет оборотную сторону, то есть сулит не только потери, но и выгоду для определённых групп. В случае с коронавирусом страдают, прежде всего, отрасли потребительской сферы, туризма, торговли, перевозок и пр. Но есть множество направлений, для которых он выгоден.

Прежде всего, производители и продавцы фармацевтической продукции. В выигрышной ситуации оказалась аптечная индустрия, которая всеми правдами и неправдами получает сверхприбыли от продажи противовирусных препаратов, некоторые из которых и от обычных заболеваниях не всегда помогают, не то что от новых и неизученных. И, если рост численности заболевших продолжится, то с полок будет сметено всё, что хоть издали напоминает таблетки, ведь панику в головах рядовых граждан никто не отменял.

Ingo Kuzia/imageBROKER.com/Global Look Press

Например, в России в рекламе скандального препарата «Арбидол» уже появилось упоминание о том, что он может использоваться и в борьбе с коронавирусом. Этим обстоятельством уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ещё одна отрасль, которая с выгодой может использовать эпидемию — продажи средств защиты от неё — ставшие якобы дефицитными повязки, маски, спецодежда. Возможность повышенных доходов получают и страховые компании, которые могут использовать возросшие риски при продаже медицинских страховок.

Данные проявления вряд ли пока можно признать устойчивым и значимым для экономики трендом, воздействующим на рынки. Не отмечается пока существенного роста цен на соответствующие товары и услуги. В целом ситуация вполне удерживается механизмами и рамками текущего регулирования — как рыночного, так и административного, в частности, антимонопольной практикой. Но если эпидемия получит дальнейшее выходящее из-под контроля развитие, то и в данных сферах ситуация может обостриться. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum ведущий аналитик Forex Optimum

Между тем к проблематике эпидемии и её влиянию необходимо подходить с двух сторон: со стороны граждан, чьи страны затронет данная проблема и создаст неудобства на бытовом уровне, и со стороны экономики. Третью сторону, а именно риск локальной эпидемии в рамках России, рассматривать пока не стоит.

Россияне, прежде всего, ощутили на себе влияние коронавируса в виде ограничения туристической отрасли, российские чартеры массово отменяют рейсы в КНР, но только «Аэрофлоту» всё нипочем — в Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг всех желающих возит исправно. Ведь, согласитесь, вряд ли захочется терять такое лакомое направление, приносящее неплохие деньги.

Как пояснил NEWS.ru управляющий директор учебного центра School Trading & FA Константин Кузин, что же в целом до влияния на экономику, то товарооборот РФ с Китаем составляет около 3% ВВП и потеряв даже часть от этой цифры, мы не ощутим дефицит каких-либо наименований товаров.

В конце концов импортозамещение никто не отменял и предприниматели могут рассмотреть возможный дефицит, как шанс заработать и начать уже сейчас бить на опережение. Константин Кузин управляющий директор учебного центра School Trading & FA управляющий директор учебного центра School Trading & FA

Однако более ощутимое влияние на экономику возможно с другой стороны, а именно — с обвала на фондовых рынках азиатских стран, который повлечёт за собой снижение и российских ценных бумаг. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 3 февраля упал на более чем 8%. Как мы помним, в начале 2003 года, во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) китайские и гонконгские индексы теряли свыше 10% и полностью восстановиться рынки смогли лишь к тому моменту, как Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении эпидемии в июле 2003 года. Так что российский индекс РТС, не так давно взявший небывалую высоту в 1600 пунктов, и очень прибыльный 2019 год на фондовом рынке РФ, могут надолго остаться в памяти трейдеров, как самые успешные показатели.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению руководителя партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, глобальные цепочки поставок в последние годы стали настолько усложнены, что очевидного победителя будет выявить не так уж просто. Ситуацию усугубляет то, что «мировая фабрика» в последние годы превратилась в серьёзный потребительский рынок — доля сферы услуг с 2003 года по 2020 год взросла с 42% до 54%, а по паритету покупательной способности экономика КНР — это уже почти пятая часть глобального ВВП (против 9% в 2003 году). Извечный конкурент Китая — Япония, в связи со вспышкой коронавируса и из-за тесной взаимосвязи двух экономик, может по оценкам инвестбанка Nomura не досчитаться роста экономики на 0,45%. А Таиланд и Вьетнам, которые в определённой мере извлекли пользу из-за «торговой войны» Вашингтона и Пекина могут пострадать не только из-за срыва производственных цепочек, но и из-за сокращения потока китайских туристов, которым запрещено покидать пределы страны — на них приходилась четверть турпотока.

Не сможет извлечь особых выгод также Россия. На Китай, по данным таможенной статистики за январь-ноябрь 2019 года, пришлось 16,5% всего оборота внешней торговли. В структуре экспорта, который составил $49,7 млрд в 2019 году, более 70% — газ, нефть и нефтепродукты, 8% — древесина и более 5% — цветные металлы. Вячеслав Максименко руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Сохранение прежних объёмов теперь под угрозой. Импорт чёрного золота в Поднебесную в последние дни уже опустился до 8 млн баррелей в сутки, в то время как в последние три месяца он колебался в диапазоне от 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Не удастся, считает эксперт, рассчитывать на то, что российский бизнес воспользуется сложившейся ситуацией и сможет серьёзно нарастить долю рынка за счёт ухода китайских конкурентов. Особенно это касается легкой промышленности, так как частично или полностью продукция под российскими брендами делается в КНР.

В обрабатывающих отраслях (46% всего импорта в 2018 году) далеко не вся продукция имеет российские аналоги, а для импортозамещения потребуется немало времени и ресурсов, которых у отечественных игроков может не быть. Те же китайские автомобили уже имеют сборочные заводы в России. В выигрыше, уверен Максименко, могут оказаться компании из химической отрасли (в 2018 году на поставки этой продукции пришлось 9% всего импорта). Гипотетически в обособленном положении можно было указать и российских металлургов, которые могут ощутить уменьшение конкуренции на европейском рынке, однако из-за ухудшения ценовой конъюнктуры этот выигрыш в итоге становится отрицательным, если судить по заявлениям о негативном влиянии коронавируса на индустрию.