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Российские банки сообщили о росте обращений со стороны предпринимателей с просьбой о кредитных каникулах в связи с пандемией коронавируса и нестабильностью на финансовых рынках.

Так, банк «Восточный» в марте зафиксировал увеличение числа обращений представителей малого и среднего бизнеса на 10–12%. Чаще всего их вопросы связаны с возможностью получения кредитных каникул, проведения валютных операций и открытия счетов и восстановлении доступа к онлайн-банку. При этом фиксируется снижение запросов на открытие банковских депозитов.

Промсвязьбанк также отметил рост количества обращений в марте по сравнению с февралём — на 21%. Большая часть вопросов касается расчётно-кассового обслуживания, дистанционно-банковского обслуживания и продуктов гособоронзаказа, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что фитнес-тренер из Новокузнецка за 50 тысяч рублей предлагал предпринимателям услуги по запугиванию конкурентов коронавирусом. Своё предложение 21-летний сибиряк разместил на сайте бесплатных объявлений.