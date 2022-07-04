Французский электрогигант продал бизнес в России Бизнес Schneider Electric в России перешел местному менеджменту

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Французский производитель электротехнического оборудования Schneider Electric 3 июля подписал обязующее соглашение о продаже Schneider Electric Russia местному менеджменту, говорится на сайте компании. Закрытие сделки будет зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения других условий закрытия.

Ожидается, что компания спишет до €300 млн чистой балансовой стоимости.

Занимавший пост президента Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев рассказал РБК, что новая компания будет называться Systeme Electric. Она получит заводы по производству розеток и выключателей «Потенциал» в Козьмодемьянске и «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области. Также к компании перейдет научно-технический центр «Механотроника», который разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций, московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.

Кашаев отметил, что по условиям соглашения Systeme Electric не сможет импортировать оборудование Schneider Electric, но будет заниматься обслуживанием ранее установленного оборудования и продолжит локальное производство. Компания также не планирует заниматься параллельным импортом в Россию или сокращать штат сотрудников. Он уточнил, что, несмотря на отсутствие прежней глобальной поддержки, новые условия открывают и новые возможности, так как локальные компании более самостоятельны и гибки в принятии решений.

Ранее об уходе с российского рынка сообщил финский производитель шин Nokian Tyres. В сообщении, опубликованном на сайте компании, указано, что уход с рынка будет «контролируемым», в процессе него компания будет наращивать мощности своих заводов в Соединенных Штатах и Финляндии. В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы стоимостью около €300 млн.