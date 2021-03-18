Бизнес призвал Минфин не возвращать налог на движимое имущество

https://static.news.ru/photo/b5ac3e90-887c-11eb-a94d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители бизнеса в РФ попросили Министерство финансов не возвращать налог на движимое имущество. Письмо в ведомство было написано от лица организации «Опора России». Ведомство будет рассматривать варианты решения вопроса, которые могли бы удовлетворить интересы каждой из сторон.

Президент «Опоры России» Александр Калинин написал письмо на имя министра финансов Антона Силуанова. В обращении указывается, что возврат налога на движимое имущество станет серьёзной проблемой, в частности, для малого и среднего бизнеса. Особенно это решение скажется на предпринимательстве в условиях падения доходов, вызванного последствиями пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, возвращение движимого имущества в структуру налогообложения посчитали неверным шагом представители Торгово-промышленной палаты и «Деловой России». Они подметили, что налог сократит в стране инвестиционную активность. А она и без того находится на низком уровне.

Как заявили в Минфине, никто не принимал решения о возвращении налога на движимое имущество. Министерство изучает другие способы совершенствования налогообложения, чтобы они отвечали интересам как бизнесменов, так и государства, пишет РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, компаниям, которые внедряют в свои разработки российское оборудование и технологии, могут понизить налоги на прибыль. Соответствующее предложение содержится в проекте нового пакета мер поддержки отечественной ИТ-отрасли и обсуждается в правительстве. Об этом рассказали в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.