Бизнес попросит Минпромторг продлить параллельный импорт на 2023 год

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ассоциация компаний интернет-торговли готовит обращение в Минпромторг, в котором попросит продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Если этот механизм не продлить, потребитель получит контрафакт вместо оригинала и по высокой цене, пишут "Известия".

Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции, - сообщил газете президент ассоциации Артем Соколов.

Минпромторг, в свою очередь, сообщил о готовности рассмотреть предложение. как только получит указанное письмо. Продление параллельного импорта также поддерживает Ассоциация компаний розничной торговли.

Ранее сообщалось, что в России порядком подешевели ввезенные оп параллельному импорту iPhone. Цена на них за последний месяц упала на 30%.