Бизнес попросил не списывать старые работающие промышленные локомотивы

https://static.news.ru/photo/0b3c902e-dc68-11ea-86aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и металлургическое лобби «Русская сталь» 10 августа направили письмо председателю комиссии ЕЭК Михаилу Мясниковичу, в котором попросили не списывать тысячи промышленных локомотивов, работающих на путях предприятий.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, компании обязаны или списать старые локомотивы, или модернизировать. При этом общая стоимость модернизации на парк составит как минимум 75 млрд рублей. Бизнес предлагает обсудить возможность не распространять действие техрегламента на локомотивы, которые не имеют права выезжать на пути общего пользования и используются только на путях предприятий.

Все страны — участницы понимают, что такие локомотивы эксплуатируются менее интенсивно, нежели локомотивы на общих путях, и на них не должны распространяться аналогичные требования, — говорится в статье «Коммерсанта», у которого есть копия письма.

В Минтрансе уже подготовили необходимые корректировки и направили проект изменений в комиссию ЕЭК. В самой комиссии отметили, что внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС этих поправок уже завершилось, и поэтому решение будет приниматься по итогам заседания совета.

по данным источников «Коммерсанта», в настоящее время промышленные предпряития обладают более чем семью тысячами локомотивов, из которых списание грозит 7-20%. При этом модернизации подлежат только 60% от этого числа, а остальные придётся заменить на новые, которые стоят не менее 80 млн рублей за штуку.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в рамках открытия дороги в обход Лосево и Павловска заявил, что жителям России предложат механизм вложений в строительство транспортной инфраструктуры.