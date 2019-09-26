В Уфе стартовал юбилейный V Форум малого и среднего бизнеса (МСБ) регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В мероприятиях, которые будут проходить два дня, принимают участие 2,5 тыс. экспертов из 30 стран.

Планируется обсудить вопросы развития и поддержки МСБ, туризма, молодёжного и семейного предпринимательства, рассмотреть основные ошибки предпринимателей. Также одной из центральных тем станут механизмы привлечения инвестиций.

О том, на какие сферы МСБ проще получить финансовую поддержку, а какие считаются рискованными, News.ru на полях форума рассказал руководитель Дирекции управления рисками Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП») Михаил Левин.

— Одной из основных задач корпорации является обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса доступными кредитными ресурсами. Как активно идут за поддержкой предприниматели?

— Очень активно. Текущий план выдачи гарантий на этот год составляет 44 млрд рублей. На следующий год сумма ещё вырастет — 46 млрд рублей.

— На какой вид деятельности корпорация чаще выдаёт деньги?

— Мне проще сказать, кого мы не финансируем. Это игорный бизнес, производство подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых, банки, страховые компании. Всё остальное: строительный бизнес, медицину, туризм и так далее — это всё наши сферы.

— Растёт ли закредитованность МСБ?

— Я бы не сказал, что растёт закредитованность бизнеса. Мне кажется, напротив, бизнес испытывает недостаток финансовых ресурсов, и корпорация активно ему помогает, предоставляя финансовую поддержку. В том числе по средствам выдачи гарантий и поручительства.

— Какие возрастные категории чаще обращаются за поддержкой?

— Очень активно обращаются россияне среднего возраста, молодые предприниматели, и предприниматели свыше 45 лет. Это целая программа. Конечно, и совсем юные обращаются, но основная категория — бизнесмены, которые имеют некий опыт.

— Как часто отказываете?

— Основной объём заявок к нам приходит не на прямую, это всё-таки фильтры через банки. То есть обращаются в банки, а мы уже под банковские продукты выдаём свои гарантии и поручительства.

— Есть ли приоритетные сферы, на которые, допустим, государство просит уделить особое внимание?

— Конечно, в рамках Национального проекта, в рамках указа президента, в рамках федерального закона 209, огромный перечень этих отраслей. Всем приоритетным сферам экономики мы оказываем поддержку.

— Какие сферы самые рисковые? Под какой бизнес не очень охотно выделяются деньги?

— Большая дискуссия идёт, например, по поводу лизинговых компаний. Мы пока не готовы оказывать им поддержку. Во-первых, их много, во-вторых, это всё-таки рисковый бизнес. Не очень активно мы выделяем средства на финансирование оборотных средств, на торговлю. Наверное, даже прежде всего на торговлю, потому что это тоже рисковый вид бизнеса. Всё остальное у нас нет какой-то разделённости по отраслям.