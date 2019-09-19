Технология блокчейн в первую очередь способна решить важнейшую задачу — абсолютно достоверного ведения регистров учёта прав собственности без возможности подделки задним числом. Именно по этой причине она начала активно изучаться, разрабатываться и внедряться финансовыми организациями, а также отдельными государственными структурами, которые имеют огромные реестры учёта прав собственности. О том, удалось ли блокчейну и сервисной бизнес-модели стать реальностью, или это всё же далёкое будущее, — в материале News.ru.

Непрерывная цепочка блоков весьма органичным образом вписывается в банковские продукты, определяющие смещение кредитных организаций в сторону сервисной бизнес-модели, переход к которой во многом будет единственным правильным решением, потому что фактически банковское обслуживание и является сервисом, тем более в условиях, когда финансовые организации постепенно превращаются в технологические компании. О чём, например, не раз говорил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сервисная бизнес-модель предполагает, что объектом продажи и потребления становится не столько сам продукт, сколько услуги, оказываемые пользователю в связи с этим продуктом.

Как пояснил News.ru заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты России, эксперт компании XCritical Тимур Аитов, сервисная бизнес-модель имеет большие перспективы в будущем. По его словам, это объясняется тем, что предприниматель всё больше концентрируется на своём ключевом процессе, который генерирует деньги. Все остальные «побочные» обслуживающие операции он пытается передать на аутсорсинг с минимальным участием в нём.

Сервисная бизнес-модель, на мой взгляд, — это следующий шаг развития аутсорсинговых услуг, которые активно начали развиваться с начала 2000-х. Тимур Аитов зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям ТПП РФ

Хотя предпринимательская активность крупных глобальных провайдеров давно строится на сервисной модели продаж продуктов в режиме 24 на 7, в банковской сфере такие случаи на сегодняшний день скорее являются исключениями. Сервисные модели, подчёркивает Аитов, пока непривычны и для банков, и для самих клиентов, поскольку предполагают вынос базовых функциональностей за периметр кредитной организации. Что само по себе уже требует особых мер безопасности и защиты от действий злоумышленников.

Уверен, что российские банки на горизонте пяти — семи лет массово начнут переходить к сервисной модели взаимодействия с клиентами и в этом им помогут именно блокчейн-технологии. Очевидно, именно подобные платформы будут призваны решить ряд проблем с безопасностью данных — блокчейн хоть и не защитит информацию от взлома, но обеспечит её целостность и неизменность, — сказал собеседник портала.

Но в чём заключается выгода сервисной модели взаимодействия? Она прежде всего состоит в том, что подобные клиенты получают возможность легко оптимизировать операции, сохраняя неизменными IT-бюджеты. Кроме того, обеспечивается быстрый и комфортный доступ к новым финансовым услугам, а сами сервисы такой модели взаимодействия с клиентом довольно гибко масштабируются.

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Очевидны также и плюсы перехода бизнеса на сервисные модели. Что приятно в данном случае, считает Аитов, так это то, что оплата за использование технологии всегда идёт по факту её использования — тратить деньги придётся только на нужный функционал. Облачная структура потребления позволяет избавиться и от зависимости от банка-поставщика, так как услуги, как правило, более инновационные, чем имеющиеся на стороне клиента в данный момент. Кроме того, сервисная модель ставит в равные условия как крупные, так и малые предприятия. Однако общая эффективность предполагает чёткое понимание любым клиентом, для чего именно приобретаются те или иные сервисы.

Каковы минусы и есть ли они? Конечно, существуют определённые вызовы в использовании сервисной модели. О повышенных мерах безопасности уже писалось выше. Ожидается, что в скором времени появятся новые задачи в части контроля и формирования нормативно-правовой базы со стороны регулятора. Существует также общая проблема возможных сбоев в работе облачных сервисов, когда трудно определить, какой именно провайдер виноват (провайдеров обычно несколько). Но для клиента это не так страшно, ведь у него всегда будет виноват именно банк, организовавший цепочку предоставления услуг, и кредитной организации в данном случае придётся эту проблему решать.

И хотя инновационные сервисные модели пока непривычны для большинства клиентов, но тем из них, кто уже работает в условиях жёсткой конкуренции, без сомнения, сервисы помогут в развитии и продвижении бизнеса.