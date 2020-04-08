Бизнес-омбудсмен выступил за бессрочные отпуска вместо увольнений

https://static.news.ru/photo/0d613fc4-7991-11ea-a0ab-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал идею о снижении ответственности работодателей при увольнении сотрудников. Вместо этого он предложил отправлять работников в бессрочные отпуска.

При этом необходимо выплачивать людям пособия, которые будет субсидировать государство, передаёт ТАСС. По его словам, это будет полный аналог выплат по безработице.

Мы всё-таки стоим за то, чтобы сохранять рабочие места, поэтому предлагаем возможность легального и законного снижения заработных плат. И это устроит и работодателей, и работников, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Таким образом они пытаются сократить расходы на персонал и одновременно избежать массовых увольнений работников.