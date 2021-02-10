Бизнес-омбудсмен призвал ввести годичный мораторий на демонтаж ларьков

https://static.news.ru/photo/c80b2620-6b97-11eb-9f3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что власти должны ввести на год мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) — различных киосков и ларьков.

Нельзя удалять законно стоящие НТО под предлогом благоустройства, дорожных работ и других «благих дел», когда истинная причина заключается в переделе рынка. Владельцы должны получать амнистию хотя бы на год, пока власть разбирается в этой сфере, — сказал РИА Новости Титов.

Владельцы нестационарных торговых точек, установленных на законных основаниях, должны в обязательном порядке получать компенсационные места, если перенос их НТО действительно необходим. Титов напомнил, что такой подход используется в Челябинске.

Омбудсмен сообщил, что вместе с Министерством промышленности и торговли разработал законопроект, который должен урегулировать связанные с НТО вопросы. Титов посетовал, что документ «завис» в стадии согласования из-за противодействия местных властей.

За годы работы уполномоченным удалось отстоять тысячи НТО. Однако этого не потребовалось бы, если бы была нормальная нормативная база. Пары абзацев об НТО в главном законе о торговле недостаточно. Местные власти на свой вкус трактуют такие пробелы либо в пользу бизнеса, либо против, — резюмировал бизнес-омбудсмен.

Ранее Титов предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести особый налоговый режим для общепита, передавал NEWS.ru.