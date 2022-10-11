Активы Nissan в России передадут государству

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Активы Nissan в России будут переданы государству, следует из сообщения Министерства промышленности и торговли в Telegram. Отмечается, что исполнительный комитет компании одобрил продажу активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП «НАМИ». Будут переданы производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АвтоВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти, — отметил глава ведомства Денис Мантуров.

16 мая правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов Группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций «Renault Россия» городу Москве и акций АвтоВАЗа государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг.

В тот же день стало известно, что АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка. О существовании соответствующей договоренности рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак.