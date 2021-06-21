Бизнес Москвы просит уточнить, как отстранять непривитых от работы

ПредпринимателейМосквы интересует, как они должны проверять у сотрудников наличие противопоказаний к прививке: нужно ли написать заявление с указанием причины отказа от вакцинации или необходим ещё какой-то документ в подтверждение. С этими вопросами к мэру города обратились общественники, пишет газета «Известия».

В частности «Опора России» требует разъяснить как выполнить указ мэра об обязательной вакцинации от коронавируса не менее 60% сотрудников. Нужно ли, например, исключить из общего списка работников с противопоказаниями для расчета 60% обязательных к вакцинации сотрудников.

Исключаются ли лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу Sars-CoV-2 из общей численности, — также интересуются общественники.

Кроме того, Собянина просят уточнить, какие документы необходимы для подтверждения вакцинации, а также меры, которые применят к работадателю, не заставившему 60% сотрудников привиться.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо столичному санитарному врачу Елене Андреевой с просьбой уточнить основания для отстранения от работы невакцинированных сотрудников.

16 июня в Москве была объявлена обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Принудительную вакцинацию для россиян, которые решили отдохнуть за границей, ранее предложил ввести профессор вирусологии Александр Чепурнов.