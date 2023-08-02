Бизнес лесной продукции обвалился в России с начала СВО Baza: изготовители лесной продукции в РФ понесли большие убытки с начала СВО

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С момента объявления военной операции на Украине бизнес лесной продукции в России существенно обвалился, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По информации канала, производители понесли убытки из-за закрытия рынков в странах Европы, проблем с логистикой, а также падением цен на лесоматериалы.

Как рассказал владелец иркутской компании по изготовлению пиломатериалов «Ирбис» Григорий Воронцов, прибыль его фирмы за последние месяцы упала в четыре раза. Он отметил, что также существенно подорожала логистика продукции. Так, за доставку товаров в КНР он стал платить 320 тысяч рублей, месяцами ранее стоимость перевозок составляла 80 тысяч рублей. Кроме этого, он подчеркнул, что отрасль в кризисе наблюдается не только в России, но и во всем остальном мире, поскольку в других странах также упали цены на лесную продукцию.

Как отмечают авторы Baza, из-за закрытия мировых рынков россиянам приходится торговать пиломатериалами внутри страны и тем самым сталкиваться с небывалой конкуренцией. В связи с этим руководители компаний вынуждены урезать зарплаты сотрудникам и сокращать их.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости отказаться от экспорта круглого леса из России и перенаправить все поставки на внутренний рынок. Он добавил, что этот процесс нужно максимально ускорить, отметив, что по итогам ноября обработка древесины и производство продукции из нее сократились на 21,4%.