Бизнес-коуч не заинтересовала предпринимателей в Мордовии и попала в СИЗО В Мордовии арестовали бизнес-коуча Филатову за ущерб Минэкономразвития

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мордовии до 20 апреля арестовали 36-летнего бизнес-коуча Светлану Филатову, которая в рамках нацпроекта о малом предпринимательстве обучала представителей делового сообщества бережливому производству, передает «Волга Ньюс». Подозреваемая выполнила работу, но не смогла привлечь нужное количество слушателей. По контракту требовалось обучить 50 бизнесменов, но прибыли меньше 50% от заявленного числа.

По контракту АНО дополнительного профессионального образования «Право» Филатовой получило за реализацию проекта 950 тысяч рублей. Коуч в том числе наняла спикеров для проведения тематических лекций. Мероприятия проводили в Саранске, но ходили на них, по данным «Столицы С», всего 22 человека. Из-за недобора по числу слушателей Филатова решила подать неверные данные об их количестве. Обман раскрылся, и против коуча завели дело по статье о мошенничестве. Ей вменяют нанесение ущерба Минэкономразвития Мордовии путем использования заведомо подложных документов на 532 тысячи рублей.

Ранее Филатова уже работала с государственными заказами, но только в Самарской области. Там за ее АНО числится 280 госконтрактов на 16 млн рублей.

Ранее замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимира Шишова отправили в СИЗО по делу о махинациях с поставкой пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений в зоне СВО. Вторым фигурантом уголовного дела стал гендиректор ООО «ИФК „РНГС Капитал“» Дмитрий Левченко, также арестованный Басманным судом Москвы.