Бизнес для России: как дешево получить землю в аренду или собственность

Теперь физические и юридические лица смогут без торгов брать участки в аренду, если там предполагается создать производство в сфере импортозамещения. Выгодно ли это, кого касается и в каких регионах, станет ли аренда земли более дешевой и что грозит за нецелевое использование земли — в экспертном материале News.ru.

Предприниматели, намеревающиеся выпускать импортозамещающую продукцию, вправе использовать землю без торгов, в том числе для подсобных хозяйств. Постановление об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал 9 апреля 2022 года. Также россияне смогут без аукциона выкупить арендованную землю, чтобы вести там подсобное хозяйство, заняться садом или огородом.

Эта мера поддержки — ответ на просьбу российских предпринимателей уменьшить сумму аренды муниципальной земли.

Кроме того, согласно постановлению правительства, отныне установлен порядок обмена частной земли на государственную — для возведения объектов социально-культурной или бытовой значимости. Предполагается, что появятся новые инвестиционные проекты. Однако сделка с государством состоится, только если за арендатором или собственником земли нет нарушений в области земельного права.

Земля не для всех

Перечень видов деятельности, которые можно вести на таких земельных участках, определяется органами государственной власти субъектов РФ, объясняет заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Так, например, в Московской области принят закон «О перечне видов экономической (предпринимательской) деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций». В нем перечислено, в частности, выращивание зерновых культур, овощей защищенного грунта, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки и др. Соответственно, заключат договор только с теми, чья деятельность попадает в список.

Сельскохозяйственная техника в поле Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам юриста, процедура предоставления земельного участка в остальном та же, как и в других случаях предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

— Заинтересованное лицо обращается в орган, распоряжающийся земельными ресурсами с заявлением о предоставлении земельного участка на праве аренды, указывает один из видов деятельности по импортозамещению, содержащийся в перечне региона. После чего заключается договор аренды и проводится государственная регистрация, — перечисляет она.

Юрист считает важным то, что арендатор обязан использовать арендованного земельный участок строго в соответствии с указанным в договоре видом использования.

— В договор аренды в таком случае обязательно включается запрет на изменение вида разрешенного использования такого земельного участка и условие об одностороннем отказе арендодателя от такого договора в случае неиспользования земельного участка должным образом. Если арендатор нарушит условия договора, арендодатель расторгнет его в одностороннем порядке.

Введенная процедура позволяет существенно сэкономить время: получить право на землю таким образом можно на 2-3 месяца быстрее, продолжает эксперт. Договор заключается по первоначально установленному размеру арендной платы, тогда как на торгах цена может вырасти. Кроме того, использование земельных участков в данном случае не ограничено перечнем, установленными генеральным планом и правилами землепользования и застройки муниципального образования, — заключает Лариса Солдатова.

Скидки и бонусы

Сама по себе мера поддержки не так важна, как то, с чем можно ее применить, считает адвокат, партнер адвокатского бюро Москвы "Соколов, Трусов и партнёры" Галина Иванова.

Такую поддержку бизнес может получить вместе с социальным контрактом. Граждане имеют право на поддержку от государства в размере до 250 тысяч рублей. Их можно потратить на начало бизнеса, в том числе для создания подсобного хозяйства для личных нужд и на продажу. А молодые производственники могут открыть свою линию, воспользовавшись льготной арендой у муниципалитета и, например, грантом для предпринимателей до 25 лет, — объясняет она.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Немаловажен и налоговый вопрос, утверждает юрист. Любые льготы, скидки и программы по земельному налогу принимаются на местном уровне. Налоговая база зависит от кадастровой стоимости недвижимости. В Москве, например, 0,025%, а в Сочи — 0,05%. В некоторых регионах действует 50%-ная скидка для пенсионеров (для них предложение правительства кажется особенно актуальным), где-то многодетным снижают налоговую базу исходя из числа членов семьи. А на Курилах вообще говорят о создании офшорной зоны, в том числе с нулевой ставкой по земельному налогу.

Будут и сюрпризы Вполне вероятно, что чиновники сделают специальный механизм выделения земельных участков, находящихся в собственности государства, по аналогии с выделением гектаров на Дальнем Востоке, полагает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

От бизнесменов потребуют предоставить документы по предпринимательской деятельности и импортозамещения. Нетрудно догадаться, что наиболее интересные земельные участки получат предприниматели, которые наиболее грамотно составили заявки. Следовательно, будет серьезный конкурс, — утверждает Кабаков.

Простор для толкований

В текущих формулировках сосредоточены большие риски, которые могут помешать реализации этой инициативы, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Например, есть положение о том, что арендаторы или покупатели государственной земли не должны иметь за собой проступков, связанных с ненадлежащим использованием земли, — говорит она. — Но такие нарушения вполне может обнаружить проверка. Росприроднадзор регулярно находит на частных территориях несанкционированные свалки и инициирует административные дела. Если земли много, за такими нарушениями можно и не уследить даже рачительному собственнику. Штрафы даже в 10-20 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для организаций подъемны далеко не для всех (по ст. 8.8 КоАП РФ).

Свалка мусора Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также, по мнению эксперта, важно тщательнее продумать способы защиты предпринимателя от отрицательных последствий сделки, вплоть до коррупции. Если что-то пойдет не так в бизнесе, арендатору или собственнику могут предъявить претензии о ненадлежащем использовании земель. Закон разрешает отнять землю. Тем не менее, не всегда отсутствие активности согласно договоренностям — результат злого умысла.

Бизнес может столкнуться с самыми разными трудностями. Следует продумать пути выхода из сделки так, чтобы в плюсе осталось не только государство, но и россиянин: например, дать возможность пересмотреть условия владения или аренды или беспрепятственно перепродать участок земли в пользу третьего лица. Также арендодатель вправе расторгнуть договор в любой момент — здесь таится простор для трактовок и даже оправдание рейдерского захвата процветающего хозяйства. Контроль необходим, — подытоживает Екатерина Косарева.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов считает упрощение выдачи земель под промышленные проекты в России вопросом национальной безопасности. До упрощения процедуры только процесс торгов мог затягиваться на год и более. А сейчас Московская область готова выделять землю под такие проекты за 1 рубль, без аукциона.