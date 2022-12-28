Биокефир может пропасть из магазинов после изменений в законодательстве РСПП предупредил о риске исчезновения биокефира из-за поправок в закон об органике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) увидел риск в идее приравнять биокефир, биойогурт и другие молочные продукты к органическим и заставить их производителей соблюдать требования закона об органике, пишет РБК. По его данным, из-за этого продукция может исчезнуть с полок.

РСПП обратился в аграрный комитет Госдумы с просьбой вывести молочные продукты из-под действия законопроекта, которым предлагается обязать производителей товаров с маркировками «эко» и «био» подтверждать, что продукты произведены в соответствии с законом «Об органической продукции». Согласно его требованиям, производители могут размещать на своих продуктах надписи «органический» и их сокращения только при наличии сертификата, подтверждающего соблюдение стандартов для органической продукции при производстве продукта.

В конце июня 2022 года группа сенаторов внесла в Госдуму поправки к закону, предложив признать товары с приставкой «био» или «эко» эквивалентными органическим и обязать производителей подтверждать соответствие их характеристик требованиям закона. По оценкам, которые давал Национальный органический союз, около 60–70% продуктов, которые называются органическими или имеют маркировку «эко» и «био», на самом деле «мимикрируют» под органику. Законопроект принят в первом чтении и рассматривается во втором.

РСПП предупреждает, что принятие законопроекта может привести к исчезновению с полок биокефира и другой молочной продукции, не имеющей необходимого сертификата. По его данным, приравнивание таких продуктов к органической продукции противоречит законодательству ЕАЭС, а запрет на использование приставки «эко» и «био» может повлечь траты производителей и негативно сказаться на доступности продукции.

Ранее зампред аграрного комитета Совета Федерации Сергей Белоусов написал письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщив, что ряд товаров, представленных как «органические», не имеют сертификата и не внесены в Единый государственный реестр производителей органической продукции, чего требует действующее законодательство. При этом на упаковке присутствует знак того, что товар относится к органическому. По его словам, продажа несертифицированной «органики» может угрожать здоровью потребителей, а также нарушает условия конкуренции на рынке.

Белоусов предложил взять под контроль места производства продукции, контролировать торговые точки и обязать производителей органической продукции разместить на упаковке маркировку органической продукции после получения подтверждающего сертификата, чтобы защитить товар от подделок.