Билл Гейтс инвестирует $2 млрд на борьбу с изменением климата

https://static.news.ru/photo/f19a535a-6f7d-11eb-9d5b-96000091f725_660.jpg Билл Гейтс Фото: Alessandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении инвестировать в ближайшие пять лет около $2 млрд на борьбу с изменением климата. Средства он планирует вложить в стартап-компании и другие проекты.

Климатическую катастрофу следует предотвратить с помощью инновационных технологий. Это возможно, но будет очень сложно, — сообщил в интервью германской газете Handelsblatt Гейтс.

Предприниматель также призвал увеличить в пять раз глобальные государственные инвестиции в научные исследования — как минимум до $110 млрд в год. И направить их на развитие возобновляемых источников энергии по всему миру.

Мы должны изменить физическую экономику темпами, которых ещё не было в истории, — добавил Гейтс.

Как писал NEWS.ru, Билл Гейтс назвал две новые угрозы, которые в недалёком будущем могут стать серьёзными вызовами для населения Земли. Шесть лет назад Гейтс заявлял, что риск появления опасного заболевания для человечества куда опаснее риска масштабной войны в мире. А в новом интервью Билл Гейтс сообщил, что угрозами для человечества в скором будущем могут стать климатические изменения и биотерроризм. При этом Билл Гейтс не чувствует удовлетворения от осознания, что его прогноз 2015 года сбылся. Он посетовал на то, что убедить людей в опасности той или иной угрозы крайне сложно до того, как она по-настоящему проявится.