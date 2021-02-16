Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Он сместил в Billionaires Index (BBI) на второе место продержавшегося месяц на первой строчке Илона Маска.
Сейчас Безос
Основатель Amazon был во главе рейтинга почти четыре года — с 2017-го по 7 января 2021 года.
Третье место традиционно у основателя Microsoft Билла Гейтса. Его состояние оценили в 137 млрд долларов. В топе-5 также президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 млрд) и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, состояние которого равняется 104 млрд долларов.
Безос решил отказаться от поста гендиректора компании и скоро перейдёт на должность исполнительного председателя. При этом нынешний главный исполнительный директор Amazon Web Services (AWS) Энди Ясси возьмёт на себя роль руководителя, писал NEWS.ru в начале февраля 2021.