BBI: российские бизнесмены потеряли почти $36 млрд BBI: богатейшие российские предприниматели потеряли почти $36 млрд с начала года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов сократилось с начала года на $35,94 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). По подсчетам издания, больше всех потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — $5,94 млрд, при этом состояние его сократилось до $22,9 млрд.

Самым богатым из списка российских предпринимателей оказался один из ключевых владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Ему с начала года удалось нарастить капитал на $4,39 млрд, до $35,2 млрд. Второе место в рейтинге занимает состояние совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона, которое сократилось на $3,53 млрд, до $28,9 млрд.

Третье место принадлежит бенефициару НЛМК Владимиру Лисину. Он с начала года обеднел на $3,62 млрд, его состояние оценивается в $24,4 млрд. Алексей Мордашов по размеру капитала находится на четвертом месте. Пятую строчку занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»). Его состояние сократилось на $829 млн и сейчас оценивается в $20,4 млрд.

Шестой в списке — совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, сложивший полномочия президента и члена совета директоров компании. Он потерял $2,08 млрд, и теперь у него $19,7 млрд. Седьмым в списке стал совладелец НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадий Тимченко, чей капитал просел на $3,89 млрд и составил $18,5 млрд. Восьмую строчку занял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в $15,3 млрд, которое с начала года уменьшилось на $3,15 млрд.

На девятом месте экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, состояние которого сократилось на $2,2 млрд, до $15,3 млрд. Десятку лидеров замыкает владелец группы «Акрон» Вячеслав Кантор, который с начала года разбогател на $6,2 млрд, до $15,2 млрд.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Роман Абрамович потеряет еще два самолета. Суд в Нью-Йорке в июне подписал ордер на арест Минюстом США двух лайнеров, которые сейчас находятся в Дубае и России. Речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.