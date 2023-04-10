России грозит дефицит пробок для шампанского Baza: России грозит дефицит пробок для вина и шампанского из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российском рынке наблюдается дефицит винных пробок из пробкового дуба из-за санкционных ограничений, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные производителей вина в стране. По их словам, в скором времени вино и шампанское в России будут чаще закрывать алюминиевыми винтами или пластиковыми пробками, но не дубовыми. Кроме того, альтернативные средства закупорки вин закупаются на Кипре и в Турции по ценам на 20-30% выше европейских, из-за чего в перспективе вырастут цены на алкогольные напитки.

В скором времени наличие дубовой пробки на напитке будет означать принадлежность вина к напиткам «верхнего ценового сегмента», полагают эксперты. Особенно это отразится на винах с долгой выдержкой.

Кроме того, у производителей есть проблемы с закупкой дубовых бочек для выдержки вин. Их теперь также меняют на алюминиевые емкости, сохраняя древесную тару только для вин премиум-класса.

В феврале Федеральная таможенная служба сообщала, что за 2022 год объем импорта вина составил 405,1 млн литров, что на 10% больше, чем за 12 месяцев 2021 года. Рост наблюдается, несмотря на наличие санкционных ограничений. Лидером ввоза стала Италия, а Узбекистан показал самый быстрый рост поставок год к году.