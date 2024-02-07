Baza: «МегаФон» поднял плату за тарифы и вызвал гнев пользователей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что оператор сотовой связи «МегаФон» без предупреждения увеличил стоимость тарифов для своих пользователей с 6 февраля. Канал пишет, что абоненты были неприятно удивлены повышением цен, поскольку оператор уведомил их об этом односторонне, отправив лишь СМС-уведомление об этом.

Канал также публикует снимки экрана с большим количеством жалоб пользователей в техподдержку оператора, которые пытаются выяснить, почему «МегаФон» без ведома юзеров поднял стоимость тарифов. Согласно опубликованным каналом скриншотам, клиенты оператора намереваются обратиться в Роспотребнадзор. По данным Baza, часть из них пожаловались на то, что СМС-уведомление тяжело заметить, поскольку оно автоматически отправляется в папку спам.

В сентябре оператор сотовой связи МТС принял решение повысить цены на тарифы из-за роста стоимости оборудования, а также в связи с модернизацией сетей, необходимой на фоне увеличения трафика для поддержки качества связи. Федеральная антимонопольная служба ранее заявляла о намерении выяснить причины повышения цен на услуги оператора.

В ноябре МТС согласился с требованием Федеральной антимонопольной службы и заявил, что прекратит взимать плату за раздачу интернета с устройств в режиме модема. До этого стало известно, что «МегаФон», «Билайн» и «Теле2» отменят плату за раздачу интернета.