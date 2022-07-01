Банки будут отличать параллельный импорт от вывода денег за границу РБК: банкам помогут отличать параллельный импорт от вывода денег за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг направил в российские банки рекомендации по оценке рисков параллельного импорта, чтобы отличать его от серых схем по обналичиванию, пишет РБК. Сообщается, что финразведка уже зафиксировала подобные сомнительные операции, ведется их анализ.

Как пояснил адвокат Forward Legal Илья Рыжаков, параллельный импорт означает ввоз товаров без разрешения производителя, но с соблюдением российских таможенных правил, тогда как серый импорт означает нарушение таможенных правил, неполную уплату таможенных платежей или занижение таможенной стоимости. Источник РБК в крупном банке уточнил, что, несмотря на разрешение параллельного импорта, финансовые операции, обеспечивающие его, по-прежнему могут расцениваться как сомнительные.

При этом под видом параллельного импорта могут существовать схемы вывода денег через страны Таможенного союза или путем авансирования импорта, когда компания перечисляет предоплату иностранному контрагенту, но сам товар не ввозится в страну либо поставляется совсем не то, что указано в документах. В 2021 году за счет таких схем из России перечислили 32 млрд рублей или 74% от всего объема выведенных средств от сомнительных операций.



Между тем критерии отличия параллельного импорта от незаконных схем в самих банках не называют: по мнению Рыжакова, речь будет идти о проверке российского импортера и поставщика-нерезидента по аналогии с существующей практикой проверки финансовых операций. Однако, по мнению экспертов, проверки документов, подтверждающих законность сделки, могут означать рост нагрузки на клиентов, а отсутствие ограничений по размеру денежных средств, которые могут быть переведены за рубеж за товары по параллельному импорту, открывают простор для махинаций.

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли закон о легализации параллельного импорта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативу разработали, чтобы защитить экономику России и ее граждан в условиях санкционных ограничений Запада и упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта.