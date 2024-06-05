Банк «Тинькофф» сменил название Банк «Тинькофф» сменил название на «Т-Банк»

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Тинькофф» провел ребрендинг и сменил название на «Т-банк», сообщил официальный Telegram-канал финансовой организации. С 5 июня под новыми названиями работают все основные сервисы банка.

Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов, — говорится в сообщении.

Дизайн карт, названия продуктов и внешний вид банкоматов будут обновлять постепенно. Все продукты и сервисы продолжат функционировать в обычном режиме, заверили в организации. Перевыпускать банковские карты специально не нужно, клиенты смогут и дальше пользоваться ими, приложением и личным кабинетом.

Ранее сообщалось, что в магазине приложений AppStore появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф». По информации Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, они используются злоумышленниками для кражи личных данных. В ведомстве отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.