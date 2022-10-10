Банк «Открытие» сообщил о кибератаке

Фото: unsplash

Банк «Открытие» подвергся кибератаке, дистанционные сервисы кредитной организации в настоящее время могут работать медленнее, чем обычно, сообщается в официальном Telegram-канале банка. Там подчеркнули, что делают все, чтобы восстановить работу как можно скорее.

Сегодня мы зафиксировали кибератаку, из-за которой наши сервисы дистанционного обслуживания могут работать медленнее, чем обычно, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых стран работать с платежной системой «Мир» начали масштабную DDoS-атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании. Сообщалось, что атаки на систему координируются в том числе через чаты проукраинских активистов. В банках утверждают, что атаки не прекращаются с начала спецоперации на Украине.