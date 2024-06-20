Бакальчук ответила на слухи об объединении Wildberries и группы Russ Бакальчук заявила, что лично возглавит объединенную компанию Wildberries и Russ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о планах маркетлейса объединиться с группой Russ — крупнейшим в стране оператором наружной рекламы. В своем Telegram-канале она отметила, что лично возглавит объединенную компанию. По ее словам, слияние произойдет после консультаций с Федеральной антимонопольной службой.

Конечно, согласуем структуру объединения с ФАС — в соответствии с законом. И только после этого сможем раскрыть детали. Сейчас могу подтвердить, что объединенную компанию действительно возглавлю лично, — написала она.

Бакальчук заверила, что слияние не повлияет на работу Wildberries, а сделает ее только лучше. По ее словам, это позволит поставщикам маркетплейса использовать больше вариантов продвижения своего товара.

Это — новый этап развития, вместе мы станем еще сильнее и увереннее, откроем новые возможности для наших партнеров и покупателей, и продолжим делать мир лучше, — отметила бизнесвумен.

Информация о том, что Wildberries и Russ планируют объединиться, появилась 18 июня. Целью было названо «создание цифровой торговой платформы».

В пресс-службе Wildberries ранее сообщили, что после участившихся инцидентов с пострадавшими от липолитиков (препараты для разрушения жира) россиянками компания Wildberries пообещала усилить контроль продажи подобных препаратов на маркетплейсе. Там напомнили, что продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ возможна только при наличии соответствующей лицензии и регистрационного удостоверения.