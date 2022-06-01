Заправки Shell возобновили работу в Москве после покупки ЛУКОЙЛом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Автозаправки под брендом Shell возобновляют работу в Москве после покупки ЛУКОЙЛом, сообщает ТАСС. Несколько АЗС в Москве работают в обычном режиме, включая продажу топлива и работу магазинов, но программа лояльности Shell не действует.

На нескольких заправках сообщили, что продолжат работу под брендом Shell как минимум до конца года, ещё на одной планируют провести ребрендинг в течение месяца. ЛУКОЙЛ обязался провести ребрендинг автозаправок в течение года.

Переговоры по поводу покупки бизнеса англо-голландской компании велись с начала мая. Shell заявила о решении продать все заправки с персоналом при условии, что сотрудники будут получать текущие зарплаты до конца года. 19 мая Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку на приобретение до 99,9% активов зарубежной фирмы, о покупке стало известно 25 мая.

23 мая концерн покинул совместное предприятие с «Газпром нефтью» — «Гыдан энерджи». Компания занималась исследованием и разработкой Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. 100-процентная доля в предприятии с 19 мая принадлежит «Газпром нефти».